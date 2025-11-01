気象台は、午前1時37分に、大雨警報（土砂災害、浸水害）を広野町に発表しました。また大雨警報（浸水害）を楢葉町、富岡町に発表しました。【警報エリアを確認】【大雨警報】福島県・広野町に発表 1日01:37時点浜通りでは、1日明け方まで土砂災害や低い土地の浸水に、1日明け方から1日昼前まで高波に警戒してください。福島県の海上では、1日朝まで暴風に警戒してください。【警報（発表中）と予報値】■いわき市□大雨警報・土