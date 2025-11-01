ボートレース住之江の「第８回ａｕじぶん銀行賞」が１日に開幕する。吉田凌太朗（３２＝愛知）が手にした２５号機は、上位の一角に数えられる快速機。「班で抜けて出ていくこともなければ、下がることもなかったです。ターン回りは合ってない感じでした。初日は天候が変わると思うので、調整はまた乗ってみて考えます」と前検では正味の足はつかみ切れなかった。コンディションを考えながら慎重に調整を進めていく。今年３Ｖ