NY株式31日（NY時間12:05）（日本時間01:05） ダウ平均47516.38（-5.74-0.01%） ナスダック23760.69（+179.55+0.76%） CME日経平均先物52460（大証終比：-10-0.02%） 欧州株式31日GMT16:05 英FT100 9713.21（-46.85-0.48%） 独DAX 23953.42（-165.47-0.69%） 仏CAC40 8120.60（-36.69-0.45%） 米国債利回り 2年債 3.598（-0.010） 10年債 4.097（0.000） 30年債 4.669