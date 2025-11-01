NY株式31日（NY時間12:24）（日本時間01:24） ダウ平均47459.22（-62.90-0.13%） ナスダック23707.96（+126.82+0.54%） CME日経平均先物52390（大証終比：-80-0.15%） きょうのＮＹ株式市場、ダウ平均は小幅安。本日のダウ平均は前日付近での方向感のない展開が続いている一方、ナスダックは伸び悩んでいるもののプラス圏での推移。アマゾン＜AMZN＞が決算を受けて買いが強まっており、指数をサポ