CBSスポーツはワールドシリーズのMVP争いを特集し、1位が2本塁打しているブルージェイズ・ゲレロで1.5倍、2位が大谷で3.5倍、3位が山本で14倍だった。過去120度のシリーズで、1960年の一度だけ、パイレーツに敗れたヤンキースのボビー・リチャードソンがMVPに輝いたことがある。この時は7試合で打率.367、1本塁打、12打点とけん引。「大谷は第3戦で2本塁打含む4長打、9出塁。山本は第2戦で完投勝利を挙げた。もしさらなる活