ナショナルズの新監督にブレーク・ブテラ氏（33）が就任すると30日（日本時間31日）、球団公式サイトが報じた。72年に33歳でツインズを率いたフランク・クイリシ監督以来の若手指揮官となる。現役時代は内野手としてマイナーでプレー。18年に25歳でマイナー史上最年少監督に就いた。その後はレイズの選手育成担当などを務めた。チームは7月にデーブ・マルティネス監督を解任。66勝96敗でナ東地区最下位に終わった。小笠原