ブルージェイズは3勝2敗と王手をかけ、本拠地に戻って練習に参加したのは数人だけだった。ジョン・シュナイダー監督は子供たちとキャッチボールに興じ、内野手ビシェットは球場内の理髪店で散髪するなどリラックスムード。指揮官は「明日この球場がどんな雰囲気になるか今からワクワクしてる」と32年ぶりの世界一へ盛り上がる地元の雰囲気が待ちきれない様子だった。第3戦で右脇腹を痛めたスプリンガーも復帰見込みという。