フランス中部の金の精錬所に武装した強盗団が押し入り、金の延べ棒など21億円相当を奪い逃走しました。その後、6人が逮捕され、盗品は回収されました。フランスメディアによりますと、中部リヨンにある金の精錬所に先月30日、武装した強盗団が爆発物を使って押し入り、従業員5人がけがをしました。男らは金の延べ棒など推定1200万ユーロ、日本円で21億円相当を奪って逃走しましたが、事件発生から50分後に5人が逮捕され、さらに、