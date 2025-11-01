ミッドホールディングスは、2025年10月29日付でIoT／無線通信技術に強みを持つモノワイヤレスの発行済全株式を取得し、完全子会社化したことを発表しました。あわせて、ミッドホールディングス代表取締役の水野 剛氏がモノワイヤレスの代表取締役に就任しました。このM&Aにより、ミッドホールディングスグループはIoT／無線通信領域における競争力強化を図ります。 ミッドホールディングス、モノワイヤレスを完全子会社化