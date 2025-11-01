26年前、名古屋市西区のアパートで、当時32歳の女性が殺害された事件で愛知県警は、69歳の女を殺人の疑いで逮捕しました。この事件は1999年11月13日、名古屋市西区稲生町のアパートで、高羽奈美子さん（当時32歳）が、殺害されたものです。愛知県警は31日夜、港区のアルバイト、安福久美子容疑者（69）を殺人容疑で逮捕したと発表しました。県警によりますと、安福容疑者はアパートの一室で奈美子さんの首などを刃物で複数回刺すな