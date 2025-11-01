埼玉県鶴ヶ島市の老人ホームの部屋で入所者の女性2人が殺害された事件で、埼玉県が老人ホームに立ち入り調査を行いました。この事件では、ホームの職員だった木村斗哉容疑者（22）が逮捕されていますが、ホームのドアのカギの暗証番号が木村容疑者が退職する前から、1年以上変わっておらず、現場に侵入できた要因と指摘されていて、県は暗証番号の管理方法や夜間の職員の体制などを調べたということです。