気象台は、午前1時11分に、大雨警報（土砂災害）を女川町に発表しました。また大雨警報（浸水害）を塩竈市に発表しました。【警報エリアを確認】【大雨警報】宮城県・女川町に発表 1日01:11時点東部では、土砂災害や低い土地の浸水、河川の増水、高波に警戒してください。宮城県では、暴風に警戒してください。【警報（発表中）と予報値】■仙台市東部□暴風警報1日夕方にかけて警戒ピーク時間1日未明風向南東・陸上