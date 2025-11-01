シンガー・ソングーライターで俳優の寺西優真と、女優の泉ピン子が歌う楽曲「マツリ」が、１０月２７日付「レコチョク・シングルランキング」（デイリー）のダウンロード数でＴｒａｖｉｓＪａｐａｎの「ＤｉｓｃｏＢａｂｙ」、ＢＥ：ＦＩＲＳＴの「ＩＷａｎｔＹｏｕＢａｃｋ」に続く３位を獲得した。累計では１万ダウンロードを突破した。寺西が作詞・作曲・編曲を担当した「マツリ」は、泉の歌声と現代的なサウンド