ボートレース芦屋の「ＫＢＣラジオ杯」が１日に開幕する。竹田辰也（４１＝山口）が前検でまずまずの感触をつかんだ。手にした５号機は２連率３０％。「体感はちょっと鈍いが、悪くない。班では（岡村）仁がいいエンジンだけど、変わらないくらい」と前検としては合格点の動きだった。８月の鳴門から若松、三国、浜名湖、多摩川と５節連続優出中。「ずっと同じようなベースのプロペラを使っている。乗りやすくなる」と好調の