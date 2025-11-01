プロの料理レシピサイト「E・レシピ」がご紹介する今日の夕食にオススメの献立は、 「レンコンまんじゅう」 「基本のヒジキの煮物」 「ジャコおろし」 の全3品。 もっちりとしてやさしい甘味のレンコンまんじゅうを中心に、ホッとする和食の献立です。【主菜】レンコンまんじゅう 電子レンジで簡単にもっちりレンコンまんじゅうが作れます。 ©Eレシピ 調理時間：15分 カロリー：145Kcal レシピ制作：フードコーディネーター