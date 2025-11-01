ドジャース・山本由伸投手（２７）が３１日（日本時間１日）、ＷＳ第６戦の敵地・ブルージェイズ戦に先発し、３試合連続の完投勝利を狙う。登板を翌日に控えた３０日（同３１日）は、ロサンゼルスから約５時間のフライトでトロントに移動。その後敵地で行われた全体練習に参加し、キャッチボールなどで汗を流して最終調整した。負けたら終わりの崖っ縁だが、前日２９日の第５戦の試合後には「とにかく勝つだけだと思って、目の