本日もユーロドルは下値模索が続いており、１．１５ドル台前半まで下げ幅を広げている。３日続落。今月前半に強いサポートとなっていた１．１５ドル台半ばの水準もブレイクしており、下向きの流れを強めている。一方、本日はユーロ円も売りが強まっており、１７７円台半ばまで下落。ユーロ円は高値を更新していたが、さすがに過熱感も出ており、重要イベントを通過した月末ということもあり、利益確定売