ＥＣＢ理事のビルロワドガロー仏中銀総裁は、金融政策は良好な位置にあるが、金融市場から生じるリスクなどにより、まだ変化する可能性があると述べた。 総裁は「現状は良好だが、もちろん固定的なものではない。必要に応じて行動するため、あらゆる選択肢を維持しなければならない」と強調した。 ＥＣＢは前日に、政策金利を３回連続で２．００％に据え置くことを決定した。ラガルド総裁は「われわれは良好な状