きのう夜、千葉市のショッピングセンターで工事の足場が崩れました。午後10時半ごろ、千葉市緑区おゆみ野の「ゆみ〜る鎌取ショッピングセンター」で、「風で工事の足場が崩れた」と110番通報がありました。足場は、工事中だった立体駐車場の側面に設置されていましたが、大きく崩れ、自転車置き場と遊歩道をふさぎました。警察によりますと、けが人はいませんでした。当時、現場付近には竜巻注意情報が発表されていました。