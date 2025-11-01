ハロウィーンで賑わう中国の人気観光地で、建物の壁が突然、崩れ落ち、通行人が下敷きになる事故がありました。下敷きになった人たちを懸命に救助する人たち。中国メディアによりますと、湖南省の長沙にある人気観光地・潮宗街できのう、建設中の店舗の壁が突然、崩れ落ち、歩いていた人が下敷きになりました。現場に警察や消防が駆けつけ、救助作業にあたりました。けが人の詳しい人数や事故の原因などはわかっていません。潮宗街