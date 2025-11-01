じわりと人気が広がっているあのスポーツが、東京都内の屋内で気軽に楽しめます。近年、アメリカで爆発的人気となり、日本でも話題のラケットスポーツ「ピックルボール」。11月1日、都内初となるインドア施設「ピックルボールワン銀座新橋」がJR新橋駅から徒歩3分ほどの場所にオープンします。ずらっと天井まで並ぶのは、パドルと呼ばれるラケット。全て試し打ちをすることができます。他にもアパレルなどさまざまなグッズを販売し