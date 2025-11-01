ゴルフ用品総合メーカーのつるやは、自社オリジナルブランド「GOLDEN PRIX(ゴールデンプリックス)」より最新モデル「TR-02」シリーズを発売しました。新開発の「パワーレイヤーカーボンフェース」を全番手に採用し、飛距離向上、直進性、柔らかな打感を高次元で実現。「もっと遠くへ飛ばしたい」「より安定したショットを打ちたい」というゴルファーの理想に応えるゴルフクラブシリーズです！ つるやゴルフ GOLDEN PRIX「TR-0