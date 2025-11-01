有人宇宙船「神舟21号」を載せ、打ち上げられたロケット「長征2号F遥21」＝31日、中国・酒泉衛星発射センター（共同）【酒泉共同】中国は10月31日、独自の宇宙ステーション「天宮」に向け、北西部の酒泉衛星発射センターから有人宇宙船「神舟21号」を打ち上げた。乗組員3人は天宮で活動する神舟20号のメンバーと交代し、約半年の滞在中に船外活動や科学実験を行う。習近平指導部は、中国人初の月面着陸を2030年までに実現する