気象台は、午前0時53分に、洪水警報を石巻市、南三陸町に発表しました。【警報エリアを確認】【洪水警報】宮城県・石巻市、南三陸町に発表 1日00:53時点東部では、低い土地の浸水や河川の増水、高波に警戒してください。宮城県では、暴風に警戒してください。【警報（発表中）と予報値】■仙台市東部□暴風警報1日夕方にかけて警戒ピーク時間1日未明風向南東・陸上最大風速20m/s・海上最大風速25m/s□波浪警報