トッテナム・ホットスパーを率いるトーマス・フランク監督が日本代表DF高井幸大の状況について説明した。31日、クラブの公式サイトが同指揮官のコメントを伝えている。今夏の移籍市場で川崎フロンターレからトッテナム・ホットスパーに移籍した高井は、プレシーズン中に足底腱膜を負傷。UEFAチャンピオンズリーグ（CL）の登録メンバーから外れ、大きく出遅れることになった。フランク監督は10月に入り、高井がチームトレーニ