気象台は、午前0時52分に、大雨警報（浸水害）をいわき市に発表しました。【警報エリアを確認】【大雨警報】福島県・いわき市に発表 1日00:52時点浜通りでは、1日明け方まで低い土地の浸水に、1日明け方から1日昼前まで高波に警戒してください。福島県の海上では、1日朝まで暴風に警戒してください。【警報（発表中）と予報値】■いわき市□大雨警報【発表】・土砂災害・浸水1日明け方にかけて警戒3時間最大雨量70mm□暴