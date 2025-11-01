厚生労働省は、全国のインフルエンザの感染者の数が10週連続で増加し、前の週のおよそ2倍になったと発表しました。厚労省によりますと、10月26日までの1週間に全国のおよそ3000の医療機関から報告されたインフルエンザの感染者の数は、1医療機関あたり「6.29人」でした。前の週のおよそ2倍で、10週連続の増加となっています。注意報の基準である「10人」を超えているのは、東京、神奈川、千葉、埼玉、沖縄の1都4県で、沖縄が最多で