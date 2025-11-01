ボートレース多摩川の「第１６回ボートレースレディースｖｓルーキーズバトル」は３０日、予選３日目が行われた。高憧四季（２５＝大阪）は３日目１Ｒで３コースから鮮やかにまくって１着。７Ｒは４コースからブイ際を突いて上位進出。道中２番手追走から３周２Ｍでシャープに差して逆転に成功した。この連勝で５戦４勝２着１本とし、女子得点率トップで予選最終日に臨む。「全部がいい。足だけでなく乗り心地もいい。節一だ