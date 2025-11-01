ハロウィーン当日の31日夜、多くの人で混雑した東京・渋谷では警察官に暴行した疑いで2人が現行犯逮捕されました。JR渋谷駅周辺では、2024年並みの約1万8000人の人出が見込まれていましたが、人の姿は例年より少ないという声が聞かれました。警視庁によりますと、渋谷駅周辺でハロウィーンの警備にあたっていた機動隊員に対し暴行を加えた公務執行妨害の疑いで男と女が現行犯逮捕されました。警視庁は、早朝まで警戒を続けるという