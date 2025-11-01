帝国データバンクによりますと、143品目の食品や飲料が11月に値上げされます。分野別では、チョコレートやクッキーなどの「菓子」が最も多く、49品目となりました。価格高騰が続くコーヒー製品も値上げされ、「スターバックス」はおよそ3年半ぶりに家庭用コーヒー豆の価格を引き上げます。