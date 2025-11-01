俳優・木村文乃さんがイメージモデルを務めるHoneys（ハニーズ）の2025年冬コレクションが登場。GLACIER（グラシア）とCINEMA CLUB（シネマクラブ）から、やわらかな色合いと上品な素材感を掛け合わせた新作が公開されました。日常を心地よく、少しだけ特別に見せてくれる冬のワードローブを、公式オンラインショップでチェックしてみませんか？ 木村文乃が纏うHoneys冬コレクションの魅力 Honeysの「