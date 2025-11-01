気象台は、午前0時40分に、暴風警報を八戸市、十和田市、三沢市、むつ市、野辺地町、七戸町、六戸町、横浜町、東北町、六ヶ所村、おいらせ町、大間町、東通村、風間浦村、佐井村、三戸町、五戸町、田子町、南部町、階上町、新郷村に発表しました。また波浪警報を青森市、八戸市、三沢市、むつ市、平内町、蓬田村、外ヶ浜町、野辺地町、横浜町、六ヶ所村、おいらせ町、階上町に発表しました。【警報エリアを確認】【暴風警報】青森