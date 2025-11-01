【モスクワ共同】ロシア外務省は31日、日本の陸海空3自衛隊が10月20日〜31日にロシアに近い北海道などで実施した「自衛隊統合演習」について「挑発的な軍事行動でロシア極東の安全に対する潜在的な脅威だ」として在ロシア日本大使館に断固たる抗議を伝達したと発表した。