韓国を訪問している高市首相は、中国の習近平国家主席と初の首脳会談を行い、建設的で安定的な日中関係を構築する方針を確認しました。中国・習近平国家主席「高市首相は就任後に『中国が日本の重要な隣国だ』と述べました。これはあなたと新しい内閣が中日関係を重視していることの表れです」高市首相「戦略的互恵関係の包括的な推進と、建設的かつ安定的な関係の構築という、日中関係の大きな方向性を改めて確認したいと考えてお