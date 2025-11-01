２９日、天津市群衆芸術館で始まった美術・写真展を観覧する人々。（天津＝新華社記者／周潤健）【新華社天津10月31日】中国天津市の天津市群衆芸術館で29日、市内を流れる海河にかかる橋をテーマとした美術・写真展が始まった。都市の記憶を背負った橋を通じて時代の姿を捉えた60点の作品が、天津ならではの建築美や豊かな歴史の魅力を伝えている。天津市文化・観光局が主催し、11月23日まで開かれる。入場は無料。（記者/周潤