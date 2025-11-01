10月31日夕方、長野県木曽町の国道19号で普通乗用車が対向車線にはみ出し軽乗用車と正面衝突する事故がありました。軽乗用車を運転していた男性（54）が死亡し、警察は普通乗用車を運転していた男（80）を現行犯逮捕しました。警察と消防によりますと10月31日午後5時ごろ、木曽町新開の国道19号で普通乗用車が対向車線にはみ出し軽乗用車と正面衝突しました。この事故で、軽乗用車を運転していた南木曽町読書の古澤一洋さん（54）