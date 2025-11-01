31日の東京株式市場で日経平均株価の終値が5万2411円となり、史上初めて5万2000円台に乗せ、3日連続で最高値を更新しました。アップルなどアメリカのハイテク企業の決算の内容が好感され、半導体関連銘柄などが買われました。日本銀行の植田総裁が30日に行った会見で、利上げに慎重だとの見方が広がり、円相場が一時1ドル＝154円台まで円安に進んだことも追い風となりました。