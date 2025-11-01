学歴詐称疑惑をめぐり静岡県伊東市の田久保真紀市長に対する2度目の不信任決議案が可決され田久保市長が失職しました。31日の伊東市議会臨時会では学歴詐称疑惑をめぐる田久保市長に対する2度目の不信任決議案が提出され出席議員20人のうち、19人が賛成し可決しました。そして、議長から通知書が手渡され、田久保市長は31日に失職しました。伊東市・田久保真紀市長「毎日のように声をかけていただいて、それがあったからこそ、頑張