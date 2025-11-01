気象台は、午前0時38分に、大雨警報（浸水害）を石巻市に発表しました。【警報エリアを確認】【大雨警報】宮城県・石巻市に発表 1日00:38時点東部では、1日明け方まで低い土地の浸水に、1日明け方から1日昼過ぎまで高波に警戒してください。東部では1日夕方まで、西部では1日朝から1日夕方まで、暴風に警戒してください。【警報（発表中）と予報値】■仙台市東部□暴風警報1日夕方にかけて警戒ピーク時間1日未明風向南