要介護度の高い高齢者を受け入れる有料老人ホームについて、厚生労働省は事前の登録制を導入し、規制を検討するべきだとする報告書を検討会で示し、大筋で了承されました。現在の仕組みでは、都道府県などに届け出をすれば開設できることから指導に限界があるとの指摘があり、今後、審議会で法改正などが検討されます。