３１日午後、新潟市中央区を走行中の連節バスが急ブレーキをかけたところ、 ５０代の女性２人がけがをする事故がありました。 警察によりますと、３１日午後０時半すぎ、新潟市中央区西堀通の国道１１６号で、 ５０代の男性が運転する連節バスが、普通乗用車が前に出てきたことで 急ブレーキをかけたということです。 その際、乗客の５０代の女性２人がけがをしました。 うち１人は病院に搬送されました。警察