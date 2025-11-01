例年、にぎわいを見せるハロウィーンだが１０月３１日は雨のため、若者や外国人観光客が詰めかける東京・渋谷でも仮装した人はまばらだった。２０１８年に酒に酔った若者たちが軽トラックをひっくり返すなどの暴動騒ぎ起こして以降、厳重な警備態勢が敷かれるようになった。渋谷区は通年で駅周辺の一部エリアを夜間路上飲酒禁止にし、３年連続でハチ公像の周辺に囲いを設置。この日も渋谷駅周辺に護送車や警官が多数動員され