人財企画は、「令和7年度中高年世代活躍応援プロジェクト」(厚生労働省富山労働局)の受託事業として、「30代・40代・50代のための合同企業説明会」を開催します。2025年11月26日(水)の新川会場を皮切りに、富山県内3会場にて実施されます。35歳から59歳の方を対象に、自己理解から企業との出会いまでを総合的に支援するイベントです！ 人財企画「30代・40代・50代のための合同企業説明会」 中高年世代が新たなキャ