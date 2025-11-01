魚沼市に住む６０代の女性が、ＳＮＳ型の投資詐欺で 約８１６０万円をだまし取られていたことが分かりました。 警察によりますと、６０代の女性は２０２５年６月ごろ、インターネットで 投資関係の動画を閲覧していたところ、表示された海外の金融機関をかたる広告上のリンクから メッセージアプリに誘導され、相手方と投資情報のやり取りを重ねるようになったということです。 その後、メッセージアプ