札幌市北区新琴似の住宅で３１日、いずれも成人の男性１人と女性２人が意識不明の状態で倒れているのが見つかり、搬送先の病院で死亡が確認された。北海道警は同日、同区、無職中村純一容疑者（４１）を女性１人に対する殺人の疑いで緊急逮捕した。容疑を認め、「３人をナイフで刺して殺した」と供述しているという。発表によると、中村容疑者はこの住宅で、女性を刃物で突き刺して殺害した疑い。道警は事件を起こした日時は特