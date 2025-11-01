気象台は、午前0時8分に、暴風警報を仙台市西部、白石市、栗原市西部、大崎市西部、蔵王町、七ヶ宿町、川崎町、大和町西部、大衡村、色麻町、加美町に発表しました。【警報エリアを確認】【暴風警報】宮城県・仙台市西部、白石市、栗原市西部、大崎市西部、蔵王町、七ヶ宿町などに発表 1日00:08時点東部では1日夕方まで、西部では1日朝から1日夕方まで、暴風に警戒してください。宮城県では、1日明け方から1日昼過ぎまで高波に警