韓国を訪れている高市首相は、中国の習近平国家主席と初めての首脳会談を行い、共通の利益の拡大を目指す「戦略的互恵関係」を包括的に推進する方向で一致しました。日中首脳会談は31日の午後5時過ぎから、約30分にわたって行われ、「戦略的互恵関係」を包括的に推進し、「建設的かつ安定的な関係」を構築する方向で一致しました。高市首相は、沖縄県の尖閣諸島を含む東シナ海の問題やレアアースなどの輸出管理、日本人拘束の問題