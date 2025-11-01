31日、日中首脳会談が行われました。日本側は今回の会談をどう評価しているんでしょうか？高市首相に同行している日本テレビ政治部の渡邊記者に聞きます。◇日本側の今回の目的は2つ、ひとつは日中の利益が共通する分野では協力していくという、「戦略的互恵関係」の推進を確認すること。もうひとつは、レアアースの輸出規制や、東シナ海での威圧的な行動など、「懸念点を率直に伝える」ことでした。ある政府高官は