ÂçÃ«æÆÊ¿ PHOTO:Getty Images ¥ïー¥ë¥É¥·¥êー¥ºÂè5Àï¤ËÇÔ¤ì¡¢2¾¡3ÇÔ¤È³³¤Ã¤×¤Á¤ËÎ©¤¿¤µ¤ì¤¿¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¡¦¥É¥¸¥ãー¥¹¤¬¡¢ÍâÆü¤ÎÂè6Àï¤òÁ°¤ËÅ¨ÃÏ¥í¥¸¥ãー¥¹¡¦¥»¥ó¥¿ー¤ÇÁ´ÂÎÎý½¬¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£ ½Å¤¤¶õµ¤¤ò¿á¤­Èô¤Ð¤¹¤è¤¦¤Ë¡¢¥Áー¥à¤ÎÃæ¿´¡¦ÂçÃ«æÆÊ¿¡Ê31¡Ë¤¬°µ´¬¤Î¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤òÈäÏª¤·¤¿¡£ ÂçÃ«¤Ï¥­¥ã¥Ã¥Á¥Üー¥ë¤ò½ª¤¨¤¿¸å¡¢°ìÅÙ¥¯¥é¥Ö¥Ï¥¦¥¹¤ØÌá¤Ã¤¿¤¬¡¢ºÆ¤Ó¥Ð¥Ã¥È¤ò¼ê¤ËÅÐ¾ì¡£