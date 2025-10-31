転倒するロバーツ監督 PHOTO:Getty Images ワールドシリーズ第6戦を翌日に控え、ドジャースは敵地ロジャース・センターで全体練習を実施。チームは第5戦の敗戦で後がなくなったが、グラウンドには意外なほど明るい雰囲気が漂っていた。 そのきっかけを作ったのは、デーブ・ロバーツ監督だった。 練習前、ロバーツ監督は俊足のキム・ヘソンに"ベースランニン